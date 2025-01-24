Hugging Face'den yapay zekayı cebe sığdıran yenilik

Hugging Face, yeni SmolVLM modelleriyle yapay zekayı cep telefonu boyutlarına sığdırdı. Daha düşük maliyetlerle üstün performans sunan bu yenilik, sektörün geleceğini şekillendiriyor.

KÜÇÜK MODELLERLE BÜYÜK BAŞARILAR

Hugging Face, yapay zeka dünyasında devrim niteliğinde bir gelişmeye imza attı. Şirketin yeni SmolVLM-256M modeli, yalnızca 1 GB GPU belleği gerektirirken, 17 ay önce piyasaya sürülen 80 milyar parametreli Idefics modelinden daha üstün performans sergiliyor. Bu yenilik, yapay zekanın daha geniş bir alanda uygulanabilmesini sağlıyor.

SmolVLM modelleri, küçük boyutlarına rağmen, görüntü işleme ve görsel içerik anlama hızında önceki büyük modelleri geride bıraktı. Örneğin, en küçük model olan 256M, 15 GB RAM kullanarak saniyede 16 örnek işleyebiliyor. Bu özellikler, şirketlere maliyetleri düşürme ve büyük miktarda veriyi işleme olanağı sunuyor. IBM, SmolVLM-256M modelini belge işleme yazılımı Docling'e entegre etti. Bu sayede milyonlarca belge, düşük maliyetle hızlı bir şekilde işlenebiliyor.

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YÜKSEK PERFORMANS, DÜŞÜK MALİYET

Hugging Face, model boyutlarını küçültmek için görsel ve dil bileşenlerinde yenilikçi yaklaşımlar geliştirdi. 400 milyon parametreli görsel kodlayıcı yerine 93 milyon parametreli bir sürüm kullanılarak hesaplama maliyetleri büyük ölçüde azaltıldı. Bunun yanı sıra daha agresif token sıkıştırma teknikleri uygulandı. Bu geliştirmeler, startup'ların ve küçük işletmelerin daha önce imkânsız görünen projelere ulaşmasını sağladı.

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YAPAY ZEKANIN GELECEĞİ: KÜÇÜK MODELLER

SmolVLM modelleri, yapay zekanın daha küçük ve daha verimli mimarilerle de güçlü performans sunabileceğini kanıtladı. 500 milyon parametreli sürüm, 2.2 milyar parametreli modele kıyasla %90'a varan performans sağlıyor. Ayrıca, çevresel etkileri ve enerji maliyetlerini azaltan bu yenilik, sürdürülebilir yapay zeka çözümlerine kapı aralıyor.

Hugging Face’in SmolVLM modelleri, açık kaynaklı olarak kullanıma sunulmuş durumda. Bu sayede, sağlık sektöründen perakendeye kadar birçok alanda yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşması bekleniyor. Büyük veri merkezlerine bağımlılığı azaltan bu modeller, geleceğin yapay zeka trendlerini şekillendirecek gibi görünüyor.