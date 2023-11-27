Hugo’nun Tolga Ağabey'i yıllar sonra ortaya çıktı

90'lı yıllarda tüm çocukları ekran başına bağlayan Hugo programının sunucusu Tolga Gariboğlu sosyal medyada gündem oldu. 57 yaşındaki sunucunun oğlu ile benzerliği görenleri şaşırttı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hugo’nun Tolga Ağabey'i yıllar sonra ortaya çıktı

90'ların unutulmaz programları arasında yer alan Hugo o dönem çocukların gözdesiydi.

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Canlı yayına bağlanan çocuklar, telefonla Hugo'yu yönlendirip eşini Cadı Sila'nın elinden kurtarmaya çalışıyorlardı.

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Programın sunucu Tolga Gariboğlu'nun son hali ve çocuğunun ona olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

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DÜĞÜN TÖRENİNDE OĞLU İLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Tolga Gariboğlu hayatını New York'ta sürdürüyor. Ünlü sunucu, son olarak katıldığı bir düğün töreninde oğlu Mir ile görüntülenmişti.

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TOLGA GARİBOĞLU KİMDİR?

1966'da Ankara'da dünyaya gelen Tolga Gariboğlu, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi.

İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans yapan Gariboğlu, öğrencilik yıllarında amatör talk-show, açık oturum tarzı bir programı yaptı.

Küçük yaşlarda TRT’de çocuk saatine girdi. Uzun yıllar çeşitli dizi ve filmlerde dublaj yaptı. Hugo ve Tolga Abi adıyla dünyadaki ilk interaktif çocuk programının Türkiye'deki sunucusu ve yapımcısı olarak tanındı. Tolga Gariboğlu hayatını ve çalışmalarını New York'ta sürdürmektedir.

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