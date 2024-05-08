Hukuk fakültesi mezunları hakkında yeni karar çıktı. Bunu yapamayan avukat olamayacak

Hukuk fakültesi’nden mezun olan kişilerin hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girebilmek, avukatlık ve noterlik stajına başlayabilmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma şartı konuldu.

İdari yargı hakim yardımcılığı sınavına katılım gösterebilmek için İdari Yargı Ön Sınavı’nda başarılı olma şartı getirilecek.

İDARİ YARGI ÖN SINAVI’NDA BAŞARILI OLMA ŞARTI KONULDU

Hukuk bilgisi programlarına yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğretim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olan kişiler için İdari Yargı Ön Sınavı’nda başarılı olma şartı konuldu.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda iki kere nisan ve eylül aylarında, İdari Yargı Ön Sınavı yılda bir kez eylül ayında gerçekleşecek.

Yapılacak sınavlar, 24 Ekim 2019 tarihinden sonra ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31 Mart 2024 tarihinden sonra mezun olanlar için uygulanacak.

SINAV ÇOKTAN SEÇMELİ 100 SORUDAN OLUŞACAK

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavlar, test şeklinde çoktan seçmeli en az 100 sorudan oluşacak.

100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı olmuş sayılacak.

Öte yandan sınavlarda sorulacak konular ve puan dağılımları da yönetmelik içerisinde yer alıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenlemenin nedenini ‘vatandaşa daha kaliteli hukuk hizmeti sunulması’ olduğunu söyledi.

İşte Yılmaz Tunç’un sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşım,