Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı ilk kez yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 29 Eylül'de ilk kez düzenlenecek Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ile hukuk mesleklerinde görev alacak kişilerin meslek öncesi yeterliliklerinin ölçüleceğini açıkladı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sınavlar ile hakim, savcı ve avukat adaylarının mesleki yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

Sınavlar, Türkiye genelinde 17 merkezde (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van) gerçekleştirilecek. Bakan Tunç, avukatlık stajı veya hakim ve savcı yardımcılığına başvurmak isteyenlerin öncelikle bu sınavı geçmeleri gerektiğini vurguladı.

Tunç, açıklamasında, hukuk sisteminin nitelik ve nicelik olarak güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Adaylarımızın yeterli puanı alarak başarılı olmaları halinde mesleğe kabul edilecekler. Bu süreçle birlikte hukuk sistemimizi daha kaliteli ve güçlü hale getirme gayretindeyiz" dedi. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile hukuk eğitiminin kalitesini artırmak için iş birliğine devam edildiğini de ekledi.

Son yıllarda hakim ve savcı sayısında büyük bir artış sağlandığını ifade eden Tunç, 2002'de 9 bin olan hakim ve savcı sayısının bugün 25 bine yaklaştığını, bu artışın yüzde 160 oranında olduğunu belirtti.