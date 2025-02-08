Hukuk'ta yeni dönem başlıyor! YÖK açıkladı

Kaynak: NTV
Hukuk'ta yeni dönem başlıyor! YÖK açıkladı

Hukuk Fakülteleri'nde başarı sıralaması barajı 125 binden 100 bine çekildi. Yükseköğretim Kurulu'ndan açıklama geldi.

Hukuk fakültelerine giriş koşulları zorlaştı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), hukuk fakültelerine yerleşmek için üniversite sınavında istenen başarı sıralamasını ilk 100 bine çekti.

HUKUK FAKÜLTESİNİ KAZANMAK ZORLAŞTI

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS Başvuru Kılavuzu'na göre, hukuk fakülteleri için geçen yıllarda 125 bin olarak uygulanan başarı sıralaması şartı 100 bine çekildi. Bu kapsamda, hukuk fakültelerini Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek.

NTV'deki habere göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021 yılında Adalet Bakanlığından gelen talep doğrultusunda, hukuk fakülteleri için barajı 100 bine yükseltilmiş ancak ilk kez uygulanacağı 2022 yılında karardan vazgeçilmiş ve baraj 125 bin olarak uygulanmıştı.

Başarı şartı aranan tıp, mühendislik, öğretmenlik, diş hekimliği, eczacılık ve mimarlık içinse sıralamalar değişmedi.

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