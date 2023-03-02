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Trabzonspor'da 'Hükümet istifa' toplantısı. Ümraniye maçında yaşanabilir

Önce Fenerbahçe daha sonra da Beşiktaş'ın stadında yankılanan "Hükümet istifa protestoları üzerine Trabzonspor yönetimi harekete geçti. Ahmet Ağaoğlu başkanlığında toplanan yönetimin Ümraniye maçında slogan atılmaması için alınacak önlemleri konuştuğu öğrenildi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 12:03
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Hükümet istifa protestosunu önlemek için Trabzonspor toplantı yaptı

Trabzonspor'da 'Hükümet istifa' toplantısı. Ümraniye maçında yaşanabilir
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Trabzonspor, Ümraniyespor ile oynanacak maçta taraftarların "Hükümet istifa" sloganları atmaması için çalışma başlattı. Fotospor'un haberine göre Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu üyeleri dün bir toplantı gerçekleştirdi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan toplantıda saha sonuçlarının yanı sıra tribünlerde yaşanan olaylar ve alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.
DUYUM ALINDI

Toplantıya Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan videolu görüşme ile bağlandı. Diğer üyeler tesislerde hazır bulundu. Ağaoğlu hafta sonunda oynanacak Ümraniyespor maçında "Hükümet istifa" sloganları atılabileceği yönünde duyumların olduğunu iletti.

Trabzon cephesinden taraftarlarla arası iyi olan yöneticilerden bu konunun üzerine eğilmelerini istedi. Buna izin verilmemesini talep etti. Sosyal medya üzerinden açıklamalar yapan bazı taraftarlar siyasi slogan konusunda dikkat çekici ifadeler kullanmıştı.

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