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  • Şahan Gökbakar taraftara ceza yağmasına böyle tepki gösterdi. 'Hükümet istifa' sloganı hakaret sayıldı

Şahan Gökbakar taraftara ceza yağmasına böyle tepki gösterdi. 'Hükümet istifa' sloganı hakaret sayıldı

Tribünden 'hükümet istifa' sloganı atan taraftarlar için verilen müsabakalardan men cezası ve maç saatinde karakola gidip imza atmaları gerektiği yönündeki karara Şahan Gökbakar esprili bir şekilde tepki gösterdi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 23:09
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Hükümet istifa sloganına ceza verilmesine Şahan Gökbakar tepki gösterdi

Şahan Gökbakar taraftara ceza yağmasına böyle tepki gösterdi. 'Hükümet istifa' sloganı hakaret sayıldı
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Türkiye, stadyumlarda yapılan 'hükümet istifa' sloganlarını konuşurken, hükümet cephesi de yapılan bu tezahüratlarla ilgili olarak harekete geçti ve 'hükümet istifa' diye bağıran taraftarlar hakkında müsabakadan men cezası vermeye başladı. 

Demokratik bir ülkede,  insanların özgür düşüncelerini belirtmelerini farklı kalıplara sokarak cezalandırmaya çalışan zihniyeti yaptığı paylaşımla eleştiren Şahan Gökbakar taraftarlara uygulanan cezayı şu sözlerle ti ye aldı:

"Hükümet istifa" diye bağıran taraftarlar tek tek tespit edilip, "hakaret" gerekçesiyle müsabakalardan men ediliyor. Bir de "amirim maça gitmedim, vallaha!" diye maç saatinde karakola gitmeleri lazımmış.  Sinirlerim bozuldu!"

 

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