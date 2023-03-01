Şahan Gökbakar taraftara ceza yağmasına böyle tepki gösterdi. 'Hükümet istifa' sloganı hakaret sayıldı

Türkiye, stadyumlarda yapılan 'hükümet istifa' sloganlarını konuşurken, hükümet cephesi de yapılan bu tezahüratlarla ilgili olarak harekete geçti ve 'hükümet istifa' diye bağıran taraftarlar hakkında müsabakadan men cezası vermeye başladı.

Demokratik bir ülkede, insanların özgür düşüncelerini belirtmelerini farklı kalıplara sokarak cezalandırmaya çalışan zihniyeti yaptığı paylaşımla eleştiren Şahan Gökbakar taraftarlara uygulanan cezayı şu sözlerle ti ye aldı:

"Hükümet istifa" diye bağıran taraftarlar tek tek tespit edilip, "hakaret" gerekçesiyle müsabakalardan men ediliyor. Bir de "amirim maça gitmedim, vallaha!" diye maç saatinde karakola gitmeleri lazımmış. Sinirlerim bozuldu!"