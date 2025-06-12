Hükümet teklifini belirledi! Yarın açıklayacak

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri sürüyor.

İşçi ve işveren temsilcileri, yarın saat 14.00’te bir araya gelerek işveren tarafının ilk zam teklifini masaya yatıracak.

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak zam taleplerini 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunarak görüşmeleri başlatmıştı.

Taraflar, 16 Nisan, 24 Nisan ve 16 Mayıs’ta Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ev sahipliğinde bir araya geldi. Ancak bu toplantılarda işveren tarafından henüz bir teklif sunulmadı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk teklifin Kurban Bayramı sonrası yapılacağını belirtmişti. Bu kapsamda, TÜHİS’in yarın işçi temsilcilerine zam teklifini sunması bekleniyor.

İŞÇİ SENDİKALARININ TALEPLERİ NELER?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in hazırladığı ortak taslakta, günlük en düşük ücretin 1.800 TL’ye yükseltilmesi, 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki altı aylık dönemler için ise yüzde 25 zam yapılması talep edildi. Ayrıca, ücretlere yüzde 10 refah payı eklenmesi istendi.

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SIRADA NE VAR?

Yarını bekleyen 600 bin kamu işçisi, işveren tarafının sunacağı zam teklifini merakla bekliyor.

Görüşmeler, işçi sendikalarının teklifi değerlendirmesiyle devam edecek. Sürecin, taraflar arasında uzlaşma sağlanana kadar sürmesi öngörüldü.