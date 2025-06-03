Memur ve emekli maaş zammında kritik oran netleşt! Sosyal medyadan ve uzmanlardan tepkiler gecikmedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği Mayıs ayı enflasyon verilerini 3 Haziran 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde 1,53 olarak gerçekleşti. Bu oran, memur ve emekli maaşlarına Temmuz 2025’te yansıyacak zam oranının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık kümülatif zam oranı yüzde 15,09’a ulaşırken, memur ve memur emeklileri için bu oran toplu sözleşme zammıyla birlikte şekillendi.

Zam oranının kesinleşmesi için gözler Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi.

EKONOMİSTLERDEN DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR!

Ekonomistler, enflasyon verilerinin beklentilere paralel geldiğini ancak vatandaşların alım gücünün korunması için ek düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, “Enflasyon rakamları, özellikle düşük gelir grubundaki emekliler için yetersiz kalabilir. En düşük emekli maaşına yönelik bir düzenleme beklentisi sürüyor” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanları, “Memur ve emekli maaş zamları, enflasyonun gerisinde kalmamalı. Haziran verileri, bu tablonun netleşmesi için belirleyici olacak” yorumunda bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ...

TÜİK’in enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya platformu X’te memur ve emekli zammı konusu gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Kullanıcılar, açıklanan zam oranlarını ve TÜİK’in enflasyon verilerini sert bir şekilde eleştirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “TÜİK enflasyonu %1,53, ENAG ise %3,66 açıklıyor. Memurun gelir kaybı artıyor, toplam zam %14,01’e ancak ulaşıyor. Bu oranlar gerçek enflasyonu yansıtmıyor!” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Bir başka kullanıcı ise, “TÜİK’in %44,38’lik yıllık enflasyonuyla memura %11,54, emekliye %15,74 zam! ENAG’a göre enflasyon %83,40. Yoksulluğa terk edilmiş bir ulus!” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bazı kullanıcılar ise zam oranlarının hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını vurgulayarak, “Alkışlamaya devam mı?” gibi ironik ifadelerle hükümet politikalarını eleştirdi.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR VE EK ZAM BEKLENTİSİ

Mevcut verilere göre, en düşük memur maaşı Temmuz 2024 itibarıyla 39.177 TL seviyesinde.

Temmuz 2025 zammıyla bu miktarın yaklaşık 44.666 TL’ye yükselmesi beklendi.