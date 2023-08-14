Hükümetin memur maaşlarına ‘dilenci zammı’ gibi teklifi tepki gördü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren görüşmelerde hükumetin ilk teklifini açıkladı. Hükumet, kamu personeline 2024 ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025 ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam önerdi.

Hükümetin ‘dilenci zammı’ gibi teklifine üst üste tepkiler geldi.

Memur-Sen Başkanı Yalçın, "Önümüzde süreç var, teklif revize edilmeli. Kiralara ilişkin kamu görevlileri zorlanmakta. Masaya bu konuda bir teklifin de gelmesini bekliyorduk. Bayram ikramiyesinden diğer sosyal haklara ilişkin henüz cümle kurulmadı" ifadelerini kullandı.

Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci de, "Bu teklif, kamu çalışanlarının talebini karşılayacak bir teklif değil. Dolayısıyla teklifin revize edilmesi gerekiyor" dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan ise "Kira, eş ve çocuk yardımının yapılamadığı bir toplu sözleşmeyi kabul etmeyeceğiz. Bütün kamuoyuna sesleniyoruz; gelin bu masanın gerçek yetki sahibi biz olalım ve sözümüzü söyleyelim. 16 Ağustos’ta KESK olarak iş bırakıyoruz" değerlendirmesini yaptı.