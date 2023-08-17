Hükümetin memurlara ikinci ‘dilenci zammı’ teklifi tepki çekti

Memur ve memur emeklilerinin görüşmelerinde iktidarın ikinci zam teklifi yine ‘sefalet ücreti’ oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci teklifi “2024’ün ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif ediyoruz. 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5” ifadeleriyle açıkladı. Uzlaşma için kamu işveren heyetiyle görüşmelerini sürdüren memur sendikaları, taleplerinin uzağında kalan teklife ‘isyan’ etti.

MEMUR SEN: HAYRETLER İÇİNDEYİZ

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın iktidarın teklifini ‘ciddi’ bulmadığını belirtti.

Yalçın şunları söyledi:

"İkinci teklif ifade edildi. Gelen teklife baktığımızda 15+10 ve 6+5, bir önceki tekliften 2 puan yukarı çıkılmış olması kamu görevlilerin beklentilerini ve bizim teklifimizin anlaşılmadığını gösteriyor. Hayretlerimi ifade ediyorum.

Merkez Bankası’nın 2024 enflasyon hedefi kapı gibi yüzde 33 olarak ortada dururken, tekliflerin 23-25 rakamlarında geziyor olması, ikinci yıla herhangi bir cümle kurmadan ikinci teklifin açıklanması hakikaten anlaşılabilir değil.

Bu masanın çözüm masası olduğuna her zaman inandık ve ona göre mücadele ettik.

Bu teklifleri bir an önce ciddi rakamlar olacak şekilde yeniden getirilmeli. Refah payı da görmezden gelinmemeli. Doğru düzgün, ciddi tekliflerle gelinmesini bekliyoruz."

KAMU SEN: KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

İktidarın ikinci zam teklifine Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de tepki gösterdi. Kahveci, “Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

Kahveci’nin açıklaması şöyle:

"Başından söyleyeyim, bu teklifin kabul edilmesi mümkün değil. Bu rakamlar, çalışanların derdine derman olmaz. Bu rakamları biz müzakere edilebilir olarak görmüyoruz.

Refah payı olmadan kamu çalışanlarının gelirini artıramayız. Vergi oranlarının yüzde 15’e sabitlenmesini talep ediyoruz, olumlu cümle göremedik. Bayram ikramiyesinde de gelişme olmadı. Kira taleplerimiz de karşılık bulmadı.

22 ağustosa kadar görüşmeler devam edecek. Kamu işveren heyetinden yeni bir teklifi masaya getirmesini bekliyoruz. İnşallah bu rakamlar tekrar revize edilir."

KESK: KABUL ETMİYORUZ

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), iktidarın ikinci teklifine sert tepki gösterdi.

KESK’ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Tekrardan revize edilmiş gibi görünse de bu tutumu kabul etmiyoruz. Dün alanlardaydık. Bundan sonrada halkamız için fiili ve meşru mücadeleyi esas almaya devam edeceğiz. Konfederasyonlara bir kez daha hatırlatıyoruz: Hak verilmez, alınır. İktidar eylemlerimiz karşısında teklifinde bir artış yapmış gibi görünse de geride bıraktığımız 6 dönem TİS sürecinde hep karşımıza çıkan, hiçbir zaman tutturulamayan ve gerçek enflasyonun yarısına bile denk gelmeyen öngörülen enflasyonun da gerisinde olan teklifte ısrar edilmektedir. Kaldı ki enflasyona eşitleyen bir artış sıfır artış demektir! Kabul etmiyoruz.