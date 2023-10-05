Hükümetten uyarı: 6 saatten az uyumayın

Japonya’da hükümet, uykusuzluk sorunu yaşayan Japon yetişkinlere, sağlıklı bir yaşam için gecede en az 6 saat uyumalarını önerdi.

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı’nın yaptığı araştırmaya göre, ülkedeki erkeklerin %37,5’i, kadınların ise %40,6’sı günde ortalama 6 saatten az uyuyor.

Bakanlık, bu hafta başında açıkladığı taslak raporda, uyku süresinin ve kalitesinin artırılması için yetişkinlere gecede en az 6 saat uyumalarını tavsiye etti.

Raporda, uyku sürelerinin “çok düşük” olduğu belirtildi ve yaş gruplarına göre ideal uyku süresi şöyle sıralandı:

1-2 yaş arası 11-14, 3-5 yaş arası 10-13, ilkokul öğrencileri 9-12, lise ve üniversite öğrencileri 8-10 saat. Bakanlık, raporun nihai halini yıl sonuna kadar hazırlayacak.

OECD’nin 2021 yılında yaptığı araştırmada da Japonya’daki insanların, ortalama 7 saat 22 dakika uyuduğu tespit edilmişti. Bu süre, 33 ülke arasında en az uyku süresiydi.

Uzmanlar günde 7 saat uyuyanların depresyon, kanser, kalp ritim bozukluğu gibi hastalıklara daha az yakalandığını belirterek, günde 6-8 saat uykunun yetişkinler için en uygun olduğunu ifade ediyor.