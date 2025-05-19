Hull City peşindeydi: Emre Belözoğlu için karar verildi

Trendyol Süper Lig'de kalmayı garantileyen Antalyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını da başlattı.

Antalyaspor AŞ Başkanı Sinan Boztepe, yaptığı açıklamada, 36. hafta mücadelesinde dün Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan takımlarının, bitime iki hafta kala matematiksel olarak ligde kalmayı garantilediğini belirtti.

Futbolculara, teknik heyete, yöneticilere, personel ve taraftara teşekkür eden Boztepe, "Şimdi Antalyaspor'umuz için çok daha önemli bir sürece giriyoruz. Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile bugünden itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başlıyoruz. İnşallah çok daha büyük hedeflerin peşinde koşacağımız ve bunu başarmak için elimizden geleni yapacağımız bir sezon bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Sinan Boztepe'nin bu sözleri, Belözoğlu'nun gelecek sezon da Antalyaspor'da kalacağı şeklinde yorumlandı.

ILICALI: İLK ADAYIMIZ DEĞİL

Adı sahibi olduğu Hull City ile geçen Belözoğlu için açıklama yapan Acun Ilıcalı, teknik direktör adayları arasında Belözoğlu'nun da yer aldığını doğrulamıştı.

Ilıcalı, taraftarın teknik direktör seçiminde ırkçı davrandığına yönelik eleştirilere "Emre Belözoğlu, bizim en ön sıradaki adaylarımızdan değil. Farklı teknik direktör adaylarımız var. Tabii ki taraftarlarımızın görüşlerine saygı duyuyorum. Türkiye'de ırkçılık yoktur, biz Türkler olarak ırkçılığın ne olduğunu bile bilmeyiz. Bütün bunların dışında, eğer taraftarlarımız karşıysa, neden onları mutsuz edeyim." diyerek yanıt vermişti.