Hull City teknik direktöründen Fenerbahçeli yıldız için transfer açıklaması

Hull City teknik direktörü Liam Rosenior Fenerbahçeli genç yetenek Bora Aydınlık hakkında çıkan transfer dedikodularını doğruladı.

Hull City teknik direktöründen Fenerbahçeli yıldız için transfer açıklaması

Editör: Ufuk Cingöz

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Bora Aydınlık'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İddialara göre iki takım genç futbolcunun kiralanması konusunda el sıkıştı. Henüz Fenerbahçe formasıyla resmi forma şansı bulamayan Bora Aydınlık, İngiliz kulübünün akademisine dahil olacak.

Hull Live'de yer alan habere göre Bora Aydınlık hakkında konuşan Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, transferi doğrularken şu açıklamayı yaptı, "Bence bu bir gelişim projesi. Türkiye ile gerçekten güçlü bağlar kurmaya çalışıyoruz ve Bora Aydınlık Fenerbahçe'nin öne çıkan genç oyuncularından biri, bu yüzden eğer gelirse gelişim grubunun bir parçası olmasını istiyoruz."

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