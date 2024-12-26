Hull City yine mağlup

reston North End, Deepdale Stadyumu'nda Hull City'i 1-0 yenerek ligde yedi maçlık galibiyet hasretine son verdi. Takımın yıldızı Brad Potts, maçın 60. dakikasında kaydettiği soğukkanlı golle galibiyeti getirdi. Bu gol, Potts'un son üç maçtaki ikinci golü olarak dikkat çekti.

ZOR GÜNLERİN ARDINDAN GELEN ZAFER

Paul Heckingbottom yönetimindeki Preston, Ekim ortasında Coventry’yi mağlup ettikten sonra beş beraberlik ve bir mağlubiyetle hayal kırıklığı yaratan bir dönemi geride bırakıyordu. Ancak bu kritik galibiyet, takımın ligdeki düşme hattından uzaklaşmasına ve 15. sıraya yükselmesine olanak tanıdı.

Hull City için işler daha karanlık bir hal aldı. Takım, yeni teknik direktör Ruben Selles yönetimindeki dördüncü maçında da istediği sonucu alamadı. Hull City, son yedi deplasman maçında galibiyet yüzü göremezken, bu yenilgiyle 22. sıraya gerileyerek küme düşme hattına yerleşti.

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POTTS GÖZ KAMAŞTIRDI

Preston’ın galibiyet golünü atan Brad Potts, maç boyunca sergilediği performansla dikkat çekti. Orta sahadaki etkinliği ve hücuma yaptığı katkılar, takımına kritik anlarda büyük avantaj sağladı. Potts, bu sezon gösterdiği çıkışla takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Hull City’nin Mücadele Çabası Hull City, karşılaşmanın genelinde rakibine direnç göstermeye çalıştı ancak hücum hattındaki etkisizliği sonucu belirledi. Teknik direktör Ruben Selles, takımın hücumdaki sorunlarını çözmek için çalışacaklarını ifade etti. Özellikle deplasman maçlarındaki başarısızlıkları, takımın genel performansını olumsuz etkiliyor.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Preston North End’in aldığı bu galibiyet, hem taraftarlara hem de takıma moral verdi. Paul Heckingbottom, galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Takım ruhu ve mücadele gücümüzle bunu başardık," dedi. Hull City ise düşme hattından kurtulmak için önündeki maçlara odaklanmak zorunda.