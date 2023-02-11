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Hull City sahaya Türk bayrağıyla çıktı

İngiliz ekibi Hull City, sahaya Türk bayrağıyla çıktı

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 21:30
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Hull City'den Türk bayraklı mesaj

Hull City sahaya Türk bayrağıyla çıktı
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İngiltere Championship ekibi Hull City, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için bugün Stoke City ile oynayacağı maça Türk bayrağıyla çıktı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligin 31. hafta mücadelesinde sahasında Stoke City ile karşılaştı.

Hull Cityli futbolcular, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için sahaya Türk bayrağıyla çıktı ve maç öncesinde saygı duruşunda bulundu.

Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

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