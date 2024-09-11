Hulusi Akar'dan Özgür Özel'e cevap geldi. Vatandaşa vaaz vermesi tepki çekmişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Hulusi Akar’ın “Eğitimin amacı bilgi değildir; Allah korkusu ve kuldan utanmaktır” sözlerine tepki gösterdi.

Özgür Özel, “Biz Hulusi Akar’ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı, başka bir şey çıkmadı” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medya platformu X’de yaptığı paylaşımda Özgür Özel’e çok sert yanıt verdi.

“ALLAH’TAN KORKMAYANLARA SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ YOKTUR”

Akar, yaptığı paylaşımda Özel’i hedef alarak, “Allah’tan korkmayanlara, Kuldan utanmayanlara, SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ YOKTUR!” ifadelerini kullandı.

Allah’tan korkmayanlara,



Kuldan utanmayanlara,



SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ YOKTUR ! — Hulusi AKAR (@hulusiakarmedya) September 11, 2024

"ALTINDAN SİYASAL İSLAMCI CIKTI"

Özgür Özel ise Hulusi Akar’ın yaptığı konuşmaya sert tepki gösterdi. Özel, “Hulusi Akar’a da bakınca… Kazı kazan var ya, kazı kazan. Biz Hulusi Akar’ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı, başka bir şey çıkmadı. Hulusi Akar taaa ilk göreve geldiği, ilk mezun olduğu günlerden son güne kadar bir siyasal İslamcıdır. Arkadaşlarının deyimi ile ‘Su akar, Hulusi Akar’. Ve en sonunda darbe başarılı olsa başa geçecek kişi, başarısız olunca yine bir göreve geldi. Bu da Türkiye’nin talihsizliğidir. Onun için söyleyecek bir başka sözüm yok benim. Ben ona diyeceklerimi yüzüne Meclis Genel Kurulu’nda söyledim zaten” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski Milli Savunma Bakanı ve mevcut AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, vatandaşlarla bir araya geldiği programda yaptığı konuşma, “Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanmadır. Bunları vermezsen ateistle uğraşırsın, LGBT ile uğraşırsın” ifadelerini kullandı.