Hülya Avşar dayanamayıp poposunu ısırmıştı. Minik Baha büyüdü koca adam oldu

Yetenek Sizsiniz yarışmasına çocuk yaşında katılan minik Baha tatlılığı ile herkesi mest etmişti. Hatta o dönem jüri üyeliği yapan Hülya Avşar dayanamayıp Baha'nın poposunu ısırmıştı. O çocuk şimdi koca delikanlı oldu.

Hülya Avşar dayanamayıp poposunu ısırmıştı. Minik Baha büyüdü koca adam oldu

Bundan tam 10 yıl önce yayınlanan yetenek Sizsiniz yarışmasına kendisi gibi minik baterisiyle katılan Baha, herkesi kendine hayran bırakmıştı.

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Yarışmada jüri üyesi olan Hülya Avşar, Baha'nın tatlılığını görünce kendinden geçip poposunu ısırmıştı.

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Programa çıktığında henüz 3 yaşında olan Baha Bayırlı, şimdi koca delikanlı oldu.

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Şimdilerde Baha ne yapıyor derseniz Baha hala müzik ile iç içe. Bateristlikte özel bir yeteneği olan Baha bateri çalmaya devam ediyor ve birçok müzik aletini çalıp şarkılar söylüyor.

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