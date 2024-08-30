Hülya Avşar Demet Özdemir'e tenis maçı konusunda meydan okudu

"Çilek Kokusu", "Erkenci Kuş" ve "Doğduğun Ev Kaderindir" gibi yapımlarla tanınan Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde "Hülya Avşar ile karşılıklı oynarım ama yenilmeyi göze alırım" demişti.

Bu açıklamanın ardından Hülya Avşar, sosyal medya üzerinden Demet Özdemir'e davette bulundu.

Avşar, "O zaman 2 Ekim'de Bodrum'da yapılacak Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası'na bekliyorum Demetciğim seni. Çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

Demet Özdemir: Hülya Avşar ile oynarım

Demet Özdemir'in Yeni Projesi

Öte yandan, Demet Özdemir'in yeni rolü de belli oldu. Özdemir, yönetmen Ferit Karahan'ın yeni filmi "Cinlerin Düğünü"nde rol alacağı bildirildi.

Berlinale’nin Panorama bölümünde Fipresci Ödülü’nü kazanan ve Altın Portakal’da En İyi Film seçilen "Okul Traşı"nın yönetmeni Karahan, bu yeni film için hazırlıklara başladı.

Filmde Demet Özdemir'e İlhan Şen eşlik edeceği bildirildi.

Ekim ayında Erzincan'da çekimlerine başlanacak olan "Cinlerin Düğünü", güçlü bir aile hikâyesini anlatacak. Filmde Özdemir ve Şen, iki kardeşi canlandıracağının altı çizildi.