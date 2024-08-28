Demet Özdemir: Hülya Avşar ile oynarım

Düzenleme: Kaynak: Habertürk
Demet Özdemir: Hülya Avşar ile oynarım

Demet Özdemir, kendisine yöneltilen "Sizi kortlarda görebilecek miyiz?" Sorusuna ise esprili bir yanıt vererek, "Hülya Avşar ile karşılıklı oynarım, ama yenilmeyi göze alırım" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Demet Özdemir, Etiler'de oyuncu arkadaşı Birand Tunca ile birlikte bir restorandan çıkarken kameralara yakalandı.

Yemek yediklerini belirten Özdemir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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"KAYBEDECEĞİMİ BİLEREK"

O gün, tenis kıyafetine benzeyen bir elbise tercih eden Özdemir, bir gazetecinin "Sizi kortlarda görebilecek miyiz?" Sorusuna esprili bir şekilde, "Hülya Avşar ile karşılıklı oynarım, ama kaybedeceğimi bilerek" diye yanıt verdi.

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HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Hülya Avşar, Türk şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu.

1963 yılında Çorum'da doğmuş olan Avşar, Türkiye'nin en tanınmış ve başarılı sanatçılarından biri.

1980'lerin başında güzellik yarışmalarında dereceye girerek tanınmaya başlamış, ardından müzik ve sinema kariyerine adım attı.

Birçok popüler albüm çıkarmış ve çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.

Hülya Avşar, Türkiye'nin en çok bilinen ve saygı duyulan ünlülerinden biri.

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