Hülya Avşar 'normal' değilmiş

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Hülya Avşar 'normal' değilmiş

Hülya Avşar'dan eski aşklarına gönderme

Güzel oyuncu Hülya Avşar’dan yine olay açıklamalar geldi. Bir süredir YouTube kanalında ünlü isimlerle röportajlar yapan Hülya Avşar itirafları ve sözleriyle yine konuğunu gölgede bıraktı.

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Son programa Reha Muhtar’dan olaylı bir şekilde boşanan oyuncu Deniz Uğur, konuk oldu. Konu aşk hayatlarından açılınca Hülya Avşar gündeme damga vuran sözler söyledi.

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Birlikte olduğu erkeklerden çok çabuk sıkıldığını söyleyen 60 yaşındaki Avşar, “Çok sıkılıyorum. Ben iflah olmuyorum. Karşımdaki ne yaparsa yapsın dayanamıyorum. Ben normal değilim. Kullanıp atayım istiyorum” diyerek konuğu Deniz Uğur’u şoke etti.

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İkili bu sözler üzerine kahkahalara boğuldu. Avşar, “Bu dediğimi yapmadım. Ama bana göre heyecan hep böyle olmalı. Heyecan gidince yenisi gelsin istiyorum. İdare etme noktasına gelince kaçacaksın” diyerek durumu düzeltmeye çalıştı.

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