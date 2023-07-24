Hülya Avşar rapçi Uzi'ye sert yaptı. Mustafa Sandal'ı harcatmam

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, Ağrı’daki konserde Mustafa Sandal ile Uzi’nin sahne sırası tartışması için “Yeni jenerasyon haddini bilmeli” diyerek, Mustafa Sandal’a sahip çıktı.

Hülya Avşar rapçi Uzi'ye sert yaptı. Mustafa Sandal'ı harcatmam

Hülya Avşar, Yeniköy Balıkçısı’na girerken görüntülendi. Milliyet’ten Hüseyin Altun’un haberine göre Hülya Avşar, Ağrı’daki bir konserde Mustafa Sandal ve Uzi’nin sahne sırası tartışması hakkında, “Muzo mu dediniz? Uzi miydi? Kaç şarkı bestelemiş? Mustafa bence aynı sahneye hiç çıkmamalıydı. Uzi bana dese sopalardım” dedi.

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“Yeni jenerasyon haddini bilmeli” diyen Avşar, “Biri yılların oturmuş sanatçısı, öbürünü bilmiyoruz ki. Kişiyi tanımıyorum ama hak ettiğini de düşünmüyorum. Yıllarını bu işe vermiş kişiyi ben harcatmam. Dünyanın en ünlü şarkısını yapsa ne kadar kalacağına bakarım” ifadelerini kullandı.

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