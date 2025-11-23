Sözleriyle sıkça gündeme gelen ünlü sanatçı, “Gerekirse simit yiyeceğiz” ve “Zenginlik” açıklamalarıyla uzun süre dillerden düşmemişti.

Hülya Avşar bir röportajında “Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Ailen ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli, mutluluk budur” demiş ve bu sözleri büyük tepki çekmişti.

Bu sözlere Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan “Simit ye” cevabı gelmişti.

Daha önce de gazetecilerin ülkenin ekonomik gidişatı sorusuna kızı adına “Gerekirse simit yiyeceğiz bu günleri atlatacağız” yanıtını vermişti.

Şimdi Hülya Avşar milyonluk hediyesiyle yeniden manşetlerde. Ünlü sanatçı 10 Ekim’de 62 yaşına girdi.

Yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Avşar, doğum gününü aile arasında mütevazı bir partiyle kutladı.

Avşar’ın Mütevazı kutlama yapsa da kendisine hediye olarak 10 milyon TL değerinde üstü açılabilir Mercedes Cabrio aldığı öne sürüldü.

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Hülya Avşar (d. 10 Ekim 1963, Edremit / Balıkesir), Türk oyuncu, şarkıcı, sunucu, yönetmen ve iş kadınıdır.

62 yaşında olan Avşar, baba tarafı Ardahan-Hasköy Kürt (Avşar-Pirebat aşireti), anne tarafı Balıkesirli Türk-Yörük ve Girit göçmeni kökenlidir. Çocukluğuna “Malakan” denildiğini, babasının Kürtçe adının “Ello” olduğunu kendisi açıklamıştır.

Kariyerine 1982’de TRT’de yayınlanan İntibah dizisinde Dilaşub karakteriyle başladı. 1983’te Bulvar Gazetesi Kâinat Güzeli seçildi ancak evli olduğu ortaya çıkınca tacı geri alındı.

Aynı yıl Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmiyle sinemaya geçti ve Yeşilçam’ın en çok film çeken kadın oyuncularından biri oldu.

Müzikte 1995’te çıkardığı Yarası Saklım albümü 1,1 milyon satışla kariyer rekoru kırdı. “Bu Gece Uzun Olacak”, “Yürü Ya Kulum”, “Sensiz Kaldım” ve “Aradın Mı?” gibi parçalar döneme damga vurdu. 2000 yılında Kral TV En İyi Kadın Şarkıcı ödülünü aldı.

Oyunculukta Fatmagül’ün Suçu Ne? (1986), Berlin in Berlin (1993 – aynı zamanda yönetmen), Salkım Hanım’ın Taneleri (1999), Muhteşem Yüzyıl: Kösem’de Safiye Sultan (2015-2016) ve Masumiyet’te Hale Ilgaz (2021) gibi unutulmaz rollerle anılır.

2025’te Aşkın Dünkü Çocukları filminde İsabel karakterini canlandıracaktır.

Türkiye’nin ilk sinematografik talk show’u Hülya Avşar Show’u 1996-2011 yılları arasında sundu. Yetenek Sizsiniz Türkiye ve O Ses Türkiye’de uzun yıllar jüri üyeliği yaptı.

Hâlen aktif olarak televizyon ve YouTube’da programlarına devam etmektedir.2001’den beri kendi moda markası “by H”yi (özellikle siyah-beyaz basic tişörtleriyle bilinir) yönetir, her yıl Hülya Cup Tenis Turnuvası düzenler ve gelirini çocuklara burs ve tenis eğitimi için bağışlar. 20 yılı aşkın süredir Hülya dergisinin sahibi ve editörüdür.

Özel hayatında üç evlilik yaşadı: 1979-1981 Mehmet Tecirli, 1997-2005 Kaya Çilingiroğlu (kızı Zehra 1998 doğumlu) ve. Sıkı Beşiktaş taraftarıdır.

Toplam 9 stüdyo albümü, 12 single, 70’ten fazla sinema filmi, 15’in üzerinde dizi ve 15 farklı televizyon programıyla Türkiye’nin 43 yıldır sahneden ve ekrandan inmeyen, hâlâ en çok konuşulan kadın starıdır.