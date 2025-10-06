Hülya Avşar'dan imaj değişikliği! Son hali çok beğenildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hülya Avşar'dan imaj değişikliği! Son hali çok beğenildi

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hülya Avşar imaj değişikliğine gitti. Avşar’ın son haline beğeni yağdı.

Şimdilerde YouTube programıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.

y6.webp

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Hülya Avşar, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

Uzun ve açık renkli saçlarını koyulaştıran Avşar, saçlarını da kestirdi.

SON HALİNE BEĞENİ YAĞDI

Avşar'ın son haline binlerce beğeni ve övgü geldi.

8.webp

HÜLYA AVŞAR KİMİDİR?

Hülya Avşar Emral ve Celal Avşar'ın ilk çocuğu olarak Edremit'ye dünyaya geldi. Anne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlı. Hülya Avşar, 1983 yılında Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi fakat Avşar’ın evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı.

1983 yılı Avşar'ın yaşamında dönüm noktasıydı. Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile kariyerine başladı.

Avşar, kariyerine müzik eğitimi aldıktan sonra müzikaller, altı albüm ve bir single ile devam etti. 1995 yılının son günlerinde yayınladığı Yarası Saklım adlı albümüyle döneme damgasını vurdu.

y6.webp

90'LARIN EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERDEN BİRİ HALİNE GELDİ

"Bu Gece Uzun Olacak" adlı parçası, şarkının çıkış klibiydi. Yarası saklım albümü 1,1 milyon satış yaparak kariyerindeki en çok satan albümü oldu. Hülya Avşar artık 90'ların en çok konuşulan isimlerden biri haline gelmişti.

Avşar, 1998 yılında yayınladığı Hayat Böyle albümüyle müzik sahnesindeki yerini sağlamlaştırdı. 2002 yılında söz-müzik Sezen Aksu imzalı “yar senin derdin ne” parçasını, söz müzik İlhan Şeşen imzalı Aşıklar delidir albümüyle yayınladı. Gülşen imzalı Alnının yazısı 2002 yılında radyolarda en çok yayınlanan şarkılardan oldu.

İlhan Şeşen imzalı Delilerin delisi adlı şarkısı Hülya Avşar Show'un jenerik müziği olarak klip çekildi.

Spora ve tenise tutkunluğuyla bilinen Avşar'ın 2001 yılından bu yana kendi adını taşıyan Hülya Cup tenis turnuvası düzenleyerek buradan elde ettiği gelirle eğitime destek vererek çocuklara burs ve tenis imkânı kazandırıyor.

Son Haberler
Sosyal medya kalbi çürütüyor! Uzmanlar acil uyarı yaptı
Sosyal medya kalbi çürütüyor! Uzmanlar acil uyarı yaptı
Darphane 8 ay sonra ilk kez yaptı: Resmen açıkladılar
Darphane 8 ay sonra ilk kez yaptı: Resmen açıkladılar
Uğur Ergun dikkat çekti: Ruhban okulunun açılması ilk adım
Uğur Ergun dikkat çekti: Ruhban okulunun açılması ilk adım
Yük asansörü ikiye ayrıldı: İki işçi hayatını kaybetti
Yük asansörü ikiye ayrıldı: İki işçi hayatını kaybetti
Derya Uluğ Samsunspor maçı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Fenerbahçeli futbolculara sert sözler
Derya Uluğ Samsunspor maçı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Fenerbahçeli futbolculara sert sözler