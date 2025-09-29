Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın kira kavgasında mahkeme kararını verdi!

Düzenleme: Kaynak: Sabah Gazetesi
Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın kira kavgasında mahkeme kararını verdi!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Sarıyer’deki dairesinde oturan kiracısına, 25 bin TL’lik kira bedelini 50 bin TL’ye çıkarmak için dava açtı. Mahkeme, sanatçıyı haklı buldu ve kirayı 45 bin TL’ye yükseltti.

Sarıyer Büyükdere Mahallesi’nde Hülya Avşar’a ait dairede B.Ş., 25 bin TL kira ödeyerek oturuyordu. Geçen yıl kira artışı döneminde Avşar, kirayı iki katına çıkarmayı talep etti. Ancak kiracı B.Ş. bu talebe karşı çıktı.

unlu-sanatci-hulya-avsarin-kira-kavgasinda-mahkeme-kararini-verdi-yenicag-3.jpg

KİRA TESPİTİ DAVASI AÇTI

Armağan Yılmaz’ın haberine göre, taraflar arasında yapılan arabuluculuk görüşmeleri sonuçsuz kalınca Avşar, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne kira tespit davası açtı.

unlu-sanatci-hulya-avsarin-kira-kavgasinda-mahkeme-kararini-verdi-yenicag-2.jpg

“DÜŞÜK BİR BEDEL ÖDÜYOR”

Avşar, dilekçesinde kiracısının 2019’da 6 bin TL ile oturmaya başladığını ve şu an düşük bir bedel ödediğini ifade etti.

unlu-sanatci-hulya-avsarin-kira-kavgasinda-mahkeme-kararini-verdi-yenicag-4.jpg

“ZAMAN ZAMAN ÖDEMİYOR”

Sanatçı, B.Ş.’nin bu ücreti bile zaman zaman ödemediğini belirtti. Mahkeme, bilirkişi raporunu dikkate alarak yeni kira bedelini belirledi. B.Ş., artık Hülya Avşar’a 45 bin TL kira ödeyecek.

unlu-sanatci-hulya-avsarin-kira-kavgasinda-mahkeme-kararini-verdi-yenicag-5.jpg

