Hülya Avşar'dan Meryem Uzerli bombası sonrası ilk açıklama! Sosyal medya çalkalanmıştı

Sanatçı Hülya Avşar, Youtube'da yaptığı "Bir Hülya Avşar Sohbeti" adlı programının yeni bölümünde oyuncu Meryem Uzerli'yi konuk etti. Avşar'ın programda Uzerli'ye yönelttiği soru ise sosyal medyanın gündeminden düşmedi.

Uzerli önce, "Ne zaman aşk başarılı ki? Biriyle beraber olup onunla hayatının sonuna kadar birlikte olunca başarı mı oluyor? Ya da ayrılınca başarısız mı? Bence aşk için başarılı ya da başarısız diye bir şey yok" dedi.

SORUYU TOPARLAMAYADI

Avşar, Uzerli'ye sonrasında "Neden evlenmediler seninle?" diye sordu. Ardından sorduğu sorunun farkına varıp "yani seni niye kaçırdılar" diyerek toparlamaya çalıştı.

"O BENİMLE EVLENMEDİLER DEĞİL..."

Meryem Uzerli, "O benimle evlenmediler değil. Bazen hayat seni yaşıyor, bazen sen hayatı yaşıyorsun. Bir dönem hayat beni yaşadı. En önemli şey bana göre hataları bilmeyerek yapmak" diye yanıt verdi.

AVŞAR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bu diyalog sonrası Avşar'a tepkiler dinmezken, Hülya Avşar, Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Avşar açıklamasında, "Amanın de amanın şu üç dört gündür TT’ler mi olmuşuz, trend videolara mı girmişiz, ekip olarak çok teşekkür ederiz. Sanırım sohbetin altındaki yorumlarında faydası vardır, özellikle sevimsiz olan yorumlar. Duyarlılığınızı anlamaya çalışıyorum fakat ben ve konuğum sohbetimizden çok keyif aldık hatta Meryem’e sohbeti önceden gönderip onayını alacak kadar özen gösterdik ve aldığımız teşekkürler doğrultusunda yayına girdik" ifadelerini kullandı.

FATİH ALTAYLI: KISKANÇLIKTAN ÇATLAYACAK SENİ GÖRÜNCE

Avşar'ın programı öncesi Fatih Altaylı’nın programına katılan Meryem Uzerli’ye Fatih Altaylı, "Televizyonda göründüğünden 20 kat falan daha güzel ve 15 yaş daha gençsin. Benden sonra Hülya Avşar’a gideceksin, kıskançlıktan çatlayacak seni görünce" demişti.