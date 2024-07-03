Hülya Avşar’dan siyah bikinisiyle havuz şovu

60 yaşına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen Hülya Avşar, son olarak siyah bikinisiyle havuz başında yaptığı dansla gündeme geldi.

Ünlü sanatçının bu eğlenceli anları, sosyal medyada viral oldu ve takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

AVŞAR KIZI'NIN DANSINA TEPKİLER

Hülya Avşar'ın havuz başındaki dans videosuna yorum yağdıran takipçilerinden bazıları bu paylaşımı Meryem Uzerli'ye gönderme olarak yorumlarken, kimileri ise Avşar'ın enerjisine ve özgüvenine hayranlıklarını dile getirdi.

MUHTEŞEM YÜZYIL'IN HÜRREM SULTAN'I DA KONUŞULDU

Meryem Uzerli'nin Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan rolü de videoda akıllara geldi.

Birçok takipçi, Avşar'ın Uzerli'ye sorduğu sorulara gönderme yaparak "Hürrem Sultan havuz başında!" yorumlarını yaptı.

MERYEM UZERLİ İLE PROGRAMDA YAŞANANLAR

Avşar'ın bu paylaşımı, geçtiğimiz günlerde Meryem Uzerli'yi YouTube programına konuk ettiği ve sorduğu sorularla gündem olan programın ardından geliyor.

Programda Uzerli'ye "Hiç evlenmedin değil mi sen? Niye evlenmedin? Neden evlenmediler seninle?" gibi sorular soran Avşar, bu sözleriyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

HÜLYA AVŞAR EĞLENCEYE DOYMUYOR

Sosyal medyayı aktif kullanan ve her yaptığıyla olay olan Hülya Avşar, bu paylaşımıyla da adından söz ettirmeyi başardı.

60 yaşında olmasına rağmen enerjisinden ve özgüveninden hiçbir şey kaybetmeyen Avşar, eğlenceli videolarıyla takipçilerine keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Hülya Avşar, Türk eğlence sektörünün en tanınmış ve çok yönlü isimlerinden biri.

10 Ekim 1963'te Balıkesir'de doğan Avşar, oyunculuk, şarkıcılık ve sunuculuk yapmanın yanı sıra iş dünyasında da aktif bir rol oynamakta.

Kariyerine 1983 yılında başlayan Avşar, 70'ten fazla filmde rol alarak Türkiye'de sinema alanında kendine sağlam bir yer edinmişti. Aynı zamanda pop müzik alanında da başarılı bir kariyere sahip olan Avşar, birçok albüm ve single yayınlamıştı.

Avşar, güzelliğiyle de dikkat çekmiş ve 1983 Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci olmuştur. Ancak daha önce evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alınmıştı. Oyunculuk kariyerine "Haram" filmi ile adım atan Avşar, sonraki yıllarda pek çok başarılı projede yer almış ve 18. Moskova Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı.

Müzik kariyerinde ise "Yarası Saklım" adlı albümüyle döneme damgasını vurmuş ve "Bu Gece Uzun Olacak" şarkısıyla büyük beğeni toplamıştır. 2000 yılında Kral TV tarafından En İyi Kadın Şarkıcı ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca, bir dönem köşe yazarlığı yapmış ve kendi adını taşıyan bir derginin editörlüğünü üstlenmişti.

Kişisel hayatında iki kez evlenmiş ve bu evliliklerden bir kızı olan Avşar, aynı zamanda profesyonel tenis oynamakta ve bir dönem The Voice Türkiye'de koçluk ve jüri üyeliği yapmıştı.

Avşar, Türkiye'nin Got Talent programında da jüri üyesi olarak görev almıştı.

Hülya Avşar, Türk eğlence dünyasında etkili bir figür olmaya devam etmekte ve hem sanat hem de iş dünyasında başarılarıyla tanınmakta.