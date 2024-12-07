Hülya Avşar'ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki patladı!

Deniz Seki 2009 yılında uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. 2010’da tutuklanan Seki, 2 Kasım 2010 tarihinde ilk duruşmada tahliye edilmişti.

ACILI GÜNLERİNİ HATIRLAMAK İSTEMİYOR

Tahliye edilen Seki rahata erememişti sonrasında hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı. Ünlü isim bu sefer de 15 Kasım 2014’te gözaltına alınmıştı. 2017 yılında tahliye olan Deniz Seki o acılı günlerini hatırlamak istemiyor.

Deniz Seki’nin cezaevi günleri Hülya Avşar’ın programına konuk olmasıyla yeniden gündeme geldi. Avşar ünlü isme ısrarla yarasına tuz basmak istercesine cezaevi günlerini sordu. Deniz Seki ’Orayı konuşmak istemiyorum’ dedikçe Avşar ısrarlı tutumuna devam etti.

DENİZ SEKİ DAYANAMAYIP PATLADI

Hülya Avşar, ‘ben ama şunu öğrenmek istiyorum’ dedikçe Seki, 'Oraları açmayalım ne olur' diyerek kesti. Avşar 'Oraları açmayacağım ama' deyince Deniz Seki kendini tutamadı ve 'deyip deyip...' diyerek tepki gösterdi.

Avşar anlamsız bir şekilde devam etti ve 'Şu duyguyu ilk girdiğin gün ne hissettin? O çok fena bir şey gibi geliyor bana' dedi. Deniz Seki ise 'Öldüm dedim ya. Bitti yani. Ama yeniden dirildim. Ben aslında yaşarken öldüm ama dirildim' şeklinde yanıt verdi.

Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.