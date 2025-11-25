Yaklaşık bir yıl önce YouTube kanalında Merve Taşkın'ı ağırlayan Hülya Avşar'ın programı, Taşkın'ın samimi itiraflarıyla sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Yeniden alevlenen tartışmalar üzerine iki isim hakkında emekli narkotik polisi İsa Altun tarafından savcılığa suç duyurusu yapıldı.

Dilekçede videonun toplum için zararlı içerik taşıdığı belirtilerek erişim engeli talep edildi. Şikâyette, “Milyonlarca kişinin erişimine açık olan bu yayında, şüpheli Merve Taşkın’ın fuhuş faaliyeti kapsamında değerlendirilen bir yaşam tarzı sürdüğü ima edilmiş ve bu durum şüpheli Hülya Avşar tarafından normalleştirilmiştir” denildi.

HÜLYA AVŞAR'DAN İLK AÇIKLAMA

62 yaşındaki sanatçı, konuya ilişkin sessizliğini Instagram üzerinden bozdu.

Hülya Avşar, paylaşımında "Yaklaşık bir sene önce YouTube kanalımda konuk aldığım Merve Taşkın’ın mesleğini özendirdiğime dair çıkan haberleri asla kabul etmiyorum. O yayın sırasında amacım, sosyal medyanın gençler üzerindeki bazı tehlikelerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktı. Dolayısıyla ortada bir özendirme değil, tam tersine bir uyarı vardır. Bu nedenle asıl beklediğim şey teşekkürdür." dedi.

Bu arada suç duyurusu haberi patlak verdikten sonra Merve Taşkın da sosyal medyada ironik bir paylaşım yaptı.

Taşkın, "Hayırdır inşallah, bu sefer gözaltına almadınız beni. Bir sıkıntı yoktur umarım. Ben karakola kendim geleyim mi? O kadar hazırlandım; evde tüm gün oturup beni almaya geleceksiniz diye bekledim." diye yazdı.