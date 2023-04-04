Hülya Koçyiğit kanserle mücadelesini anlattı: İsyanım cezalandırıldı

DHA’ya konuşan Koçyiğit, “Kızım kanser olduğunu açıkladığında gerçekten korkuya kapıldım. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Büyük bir isyandı benim için. O dönemde, ‘neden evladıma, neden bana değil’ diye isyanlar ettim. 3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum. Ama evladımın kanser olması benim için çok daha ağırdı” dedi.

‘Korkmuyorum, Farkındayım’ etkinliği kapsamında, Türk sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit, Medicana Ataşehir Hastanesi ev sahipliğinde 3 Nisan’da ağırlandı. Hülya Koçyiğit’in tedavi sürecini anlattığı etkinliğin moderatörlüğünü Medicana Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Koray Topgül yaptı. Programda hastanenin Onkoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mutlu Demiray ‘Kanser Tedavisi Kişiye Özel Olmalı’ konusunu ele alırken Prof. Dr. Celalettin Kocatürk ‘Akciğer Kanserinde Erken Teşhisin Önemi ve Cerrahi Tedavi’ konusunu ele aldı. Prof. Dr. Koray Topgül de ‘Kanser ve Cerrahi’ konusunu anlattı.

"KENDİ HASTALIĞIMI DAHA ÇABUK KABULLENDİM"

Kızı kansere yakalandığında korkuya kapıldığını belirten Koçyiğit, “Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Büyük bir isyandı benim için. O dönemde, ‘neden evladıma, neden bana değil’ diye isyanlar ettim. 3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum. Ama evladımın kanser olması benim için çok daha ağırdı. Kendi hastalığımı daha kolay kabullendim. Ama çok şükür ki başarılı tedavi gördü iyileşti” açıklamasını yaptı.

“KIZAKLA KAYARKEN DUVARA ÇARPTIM, YAPILAN TETKİKLER SONRASI KANSER OLDUĞUM ANLAŞILDI”

Kanser olduğu dönemleri anlatan Koçyiğit şöyle konuştu:

“Kızım kanseri atlattıktan sonra bunu kutlamak için dağa çıktık. Çocuklar kızakla kayıyor. Ben de yaşımı başımı unutup yüzüstü kızakla baş aşağı inerken duvara çarptım. Tatilden döndüğümde ise ağrılarım devam etti. Röntgen çektirdik. Tomografi derken bir şüphe var ama çok da net bir şey söylenmiyor. Ardından kontroller devam etti. New York’ta seyahat yaparken doktora gittim. Doktor hemen ‘biyopsi yapalım’ dedi. Ciğerim söndü biyopside. Böyle ihtimali söylemişlerdi ama binde bir ihtimaldi. Biyopsi sonrası akciğer kanseri teşhisi koyuldu. Doktor ameliyatı şimdi yaparsam kemoterapiye gerek kalmayacak kanser bitmiş olacak dedi. Ben zaman istedim. Kolay bir karar değildi. Ameliyat fobim de var. Sonunda karar verdim, ameliyat oldum. Türkiye’ye döndüm. Doktorum Türkiye’ye döndüğümde neden orada ameliyat olma ihtiyacı duydunuz dedi. Bugün böyle bir şeyle karşılaşırsam kendimi hiç düşünmeden Türk hekimlerine teslim ederim.”

“ERKEN TEŞHİS SAYESİNDE KURTULDUK”

Hülya Koçyiğit, “İyi ki böyle anma günleri var. Kanser Haftası nedeniyle daha çok kişiye ulaşıp ‘erken teşhis hayat kurtarır’ deme imkânımız var. Günümüzde tedavi şekilleri giderek daha da kolaylaştığı için kanser olmaktan korkmayın. Erken teşhis olduğu zaman hayat kurtarıyor. Ben de buna bir örneğim. Kızım da bir örnek. Ne yazık ki her ikimiz de buna yakalandık. Ama erken teşhis olduğu için tedaviyle tekrar hayatımıza kavuşabildik” dedi.

Koçyiğit son olarak şunları söyledi:

“Özellikle biz hanımların mamografi olması çok önemlidir. Ayrıca bu kötü dönemimde ailemin, eşimin ilgisi ve şefkati, anlayışı beni güçlendirdi. O dönemde iyileşeceğinize inanmak istiyorsunuz. Dolayısıyla yakınlarınız size bu morali veriyorsa her şeyi kolay atlatıyorsunuz. Bugün özellikle tıpta gördüğümüz hizmetler için de teşekkür ediyorum.”

“ÖZELLİKLE 50 YAŞIN ÜSTÜNDEKİLER TARAMA TESTİ YAPTIRSIN”

Türkiye’de görülen kanser oranları hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Koray Topgül ise “Türkiye'de erkek-kadın cinsiyet ayrımından hareket edersek erkeklerde en çok akciğer kanserinin kadınlarda meme kanseri görülüyor. Erkeklerde ikinci olarak prostat ve mide kanseri olarak ilerliyor. Kadınlarda ise ikinci olarak tiroid kanseri sıklıkta, akciğer kanseri de onu takip ediyor. Kanser Farkındalık Haftası kapsamında özellikle en çok görülen kanserleri ‘nasıl tararız, nasıl yaparız’ anlatmak istedik. Bunların hepsi çok basit yöntemlerle Sağlık Bakanlığı'yla uygulanan programlarla hem meme kanseri hem rahim ağzı kanserleri, hem akciğer kanseri, kolon kanserleri çok gördüğümüz yeni kanserler. Bunların tarama programları var. Hastalarımız risk altındaki insanlarımız, bu testlerini yaptırabilirler. Özellikle 50 yaşın üstünde, sigara, alkol gibi maddelere maruziyetleri fazla olan kişilere sağlık kurumlarında bu taramaları yaptırmalarını öneriyorum. Çünkü ne kadar erken yakalayabilirsek o kadar kolay ve daha az zarar vererek tedavi edebiliyoruz. Dolayısıyla erken tanı çok önemli. Farkındalık haftasında da bunu vurgulamak istiyoruz. Yani farkında olalım, korkmayalım” uyarısında bulundu.