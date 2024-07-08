Hülya Koçyiğit yıllar sonra mayo ile görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: Habertürk
Hülya Koçyiğit yıllar sonra mayo ile görüntülendi

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit, kocası Selim Soydan ile birlikte tekne tatiline çıktı.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Hülya Koçyiğit, kocası Selim Soydan ile Bodrum'a giderek tatil sezonunu açtı.

Teknelerini Cennet Koyu açıklarına demirleyen çift, güneşin keyfini çıkarırken Hülya Koçyiğit yıllar sonra mayo ile kameralara yakalandı.

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Yeşil renkli mayosuyla görüntülenen Koçyiğit, güneşin tadını çıkardıktan sonra kendini Ege’nin serin sularına attı.

Bir süre Selim Soydan ile denizde vakit geçiren 76 yaşındaki Yeşilçam efsanesi, daha sonra denizden çıkıp teknenin arkasında duş aldı.

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