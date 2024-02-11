Hünkar Beğendi nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi Çağlar Çağatay
Hünkar Beğendi nasıl yapılır?
Hünkar Beğendi, Türk mutfağının klasik ve lezzetli yemeklerinden biridir. İşte Hünkar Beğendi'nin nasıl yapılacağına dair temel bir tarif...

Türk mutfağının sevilen yemeklerinden Hünkar Beğendi, etli bir yemek olmasının yanında patlıcan severlerin de bir numaralı yemeğidir.

Malzemeler:

500 gram dana kuşbaşı et
2 adet orta boy patlıcan
3 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt
100 gram rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz
Karabiber

Yapılışı:

Patlıcanları közleyin: Patlıcanların kabuklarını bıçakla delerek veya çatal yardımıyla delin. Ardından ocakta doğrudan ateşte veya fırında közleyin. Patlıcanlar yumuşayana ve kabukları siyahlaşana kadar közleyin.

Kabuklarını soyun: Közlenmiş patlıcanları ocaktan alın ve soğuması için biraz bekletin. Daha sonra kabuklarını soyun ve bir kaba alın.

Patlıcan püresi hazırlayın: Soyulmuş patlıcanları ezerek püre haline getirin. İsterseniz püreyi ince bir süzgeçten geçirerek daha pürüzsüz bir kıvam elde edebilirsiniz.

Etleri pişirin: Bir tencerede etleri tuz ve karabiber ekleyerek suyunu salıp çekene kadar kavurun. Daha sonra üzerini geçecek kadar su ekleyin ve etler yumuşayana kadar pişirin.

Beşamel sos hazırlayın: Başka bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyerek kavurun ve hafifçe renk almasını sağlayın. Ardından yavaşça sütü ekleyerek sürekli karıştırın ve koyu bir sos elde edene kadar pişirin.

Beğendi sosunu hazırlayın: Beşamel sosun içine patlıcan püresini ekleyin ve iyice karıştırın. Daha sonra rendelenmiş kaşar peynirini ekleyerek erimesini sağlayın.

Servis: Servis tabaklarına önce beğendi sosunu yayın, üzerine pişirdiğiniz etleri yerleştirin. İsterseniz üzerine biraz daha rendelenmiş kaşar peyniri serpebilirsiniz. Sıcak servis yapın.

Hünkar Beğendi, genellikle pilav veya lavaş ekmeği ile servis edilir. Afiyet olsun!

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