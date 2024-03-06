Limonun 20 katı C vitamini olan meyve hangisi

Kaynak: İHA
Limonun 20 katı C vitamini olan meyve hangisi
C vitamini vücudumuz için çok önemli. Birçok sebze ve meyvede C vitamini var. Ama bir meyve var ki C vitamini en fazla onda. İşte o meyve ve faydaları…

Hünnap, küçük iğde şeklinde ve ceviz büyüklüğünde iki türü olan, yaş ve kuru olarak tüketilebilen bir meyve. Büyük olanlar sofralık olarak yetiştirilirken, küçük olanların kuruları aktarlarda bulunuyor. Hünnap, doğal bir grip ilacı olarak da tanınıyor, çünkü nezle ve soğuk algınlığına iyi geliyor. Hünnap, şeker hastalarının da sevdiği bir meyve.

Hünnap, olgunlaştıkça yeşilden kırmızı ve siyah mor renge dönüşüyor. Dikenli olduğu için tarlaların çevresine çit olarak dikilen hünnap, faydaları fark edildikten sonra çitleri geçerek tarlanın içine ve özel bahçelere girdi. Farklı ürün arayan çiftçilerin de tercih ettiği meyvelerden biri oldu. Denizli’nin Yeniköy köyünde meyvecilik yapan İsmail Öz, hobi olarak başladığı hünnap yetiştiriciliğini, meyvelerinin iyi para getirmesini görünce 30 dönüme çıkarmış.

Öz, “Altı yıl önce bu işe hobi olarak başladım. 100 tane dikmiştim, ertesi yıl meyve verdi. Meyvelerini de yüksek fiyatlara sattım. Sattıkça tabii sevindim, üç dört yıl sonra 30 dönüme çıkardım.” diye anlattı. Tanınmadığı için meyve artınca pazar sıkıntısı yaşadığını söyleyen Öz, ülke genelindeki bir market zincirini bahçesine çağırarak hünnaplarını tanıttığını, anlaşma yaptığını, şimdi ise taleplere yetişmekte güçlük çektiğini belirtti. Meyvenin dezavantajının ise dikenli olması nedeniyle hasadının zor olması olduğunu ifade etti.

“HÜNNAPTA LİMONUN 20 KATI C VİTAMİNİ VAR”

Emekli ziraatçı olan Ekiz Fidancılık İşletme Müdürü Kâmil Okyaz da hünnapın Suriye menşeli olduğunu, Türkiye’de yeni yeni tanınmaya başladığını, kültüre alınmasının ise son 10 yılda gerçekleştiğini söyledi ve şöyle devam etti:

“Meraklısı araştırdığında görecek ki toplumda C vitamini deposu olarak herkese sorduğumuzda limon derler. Halbuki hünnapta C vitamini, limonun tam 20 katı. Elma meyvesine ise birebir kıyasladığımızda tam 100 katı C vitamini var. Ayrıca sindirim sistemi sorunu olan insanlar için çok faydalı bir ürün. Aynı zamanda kolestrolü azaltan bir etkisi var. Zaten dikkat ederseniz daha çok aktarlarda şifa bitkisi olarak görürken yeni yeni sofralarımıza girmeye başladı.”

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