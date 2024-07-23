Hurda toplarken bulduğu 80 bin TL'lik telefon başına bela oldu

70 yaşındaki hurdacı Nurşen Öz, hurda toplarken bulduğu 80 bin TL değerindeki cep telefonunu karakola götürerek teslim etti. Telefonun sahibi tarafından hırsızlıkla suçlanan hurdacı kadın, "Ben kimsenin malına tenezzül etmem" diyerek bu duruma tepki gösterdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hurda toplayarak geçimini sağlayan 70 yaşındaki Nurşen Öz, Çevlik bölgesinde 80 bin TL değerinde cep telefonu buldu. Çevresindeki vatandaşlardan telefonun kendisi tarafından bulunduğunu sosyal medyada paylaştıran kadın, telefonu jandarma karakoluna götürdü. Yaptığıyla takdir toplayan kadının bulduğu telefon sahibine teslim edildi. Telefonun sahibi tarafından kadınının telefonu çaldığının söylenmesine tepki gösteren Öz, kimsenin malına tenezzül etmediğini dile getirerek, alnının teriyle hurda toplayıp sattığını belirtti.

Telefonu hurda toplarken bulduğunu dile getiren Öz, "Hurda toplarken caddede telefon buldum ve telefonu bulduktan sonra sosyal medyada paylaşmaları için çevreme söyledim. Sonra karakola haber verdim, sahibi bulunsun diye. Karakol da 'tamam ekip gönderiyorum' dedi. Telefonu jandarmalara verdim, telefonun sahibi bulundu. Sonra sahibi jandarmaya 'bu telefonu kadın arabadan çaldı' demiş.

Ben çalsam neden haber vereyim, ben hurda topluyorum. Sabahları şimdiye kadar böyle şeyler başıma gelmedi, ilk defa başıma geliyor. Ben 70 yaşında bir kadınım, engelli oğlum var. Bundan geçimimi sağlıyorum depremde Antakya’daki evim yıkıldı şu an kirada kalıyorum. Ben kimsenin malına tenezzül etmem, şimdiye kadar da etmedim şimdi de etmem, alnımın teri ile hurdaları toplayıp satıyorum" açıklamasında bulundu.