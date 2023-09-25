Hurdacı genç bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti

Denizli'de daha önce geçirdiği beyin ameliyatı nedeniyle kendisine uygun iş bulamayan Volkan Başyiğit (27), geçimini hurdacılık yaparak sağlıyor.

Başyiğit, dün hurda aramak için çalıştığı sırada Denizli Vergi Dairesi önünde bulduğu çocuk çantasının içinde yüklü miktarda para olduğunu gördü. Önce ne yapacağını bilemeyen Başyiğit, ardından evine gitti. Annesi ile para dolu çantayı açtıklarında yaklaşık 4 bin TL civarında para olduğunu tespit etti.

Bir süre sonra içindeki paraya dokunmadan çantayı alarak bulduğu noktaya geri dönen Başyiğit, Vergi Dairesi’nin önüne geldiğinde küçük kızıyla birlikte parasını kaybeden kadının ağladığını gördü.

200 TL ÖDÜL VERDİ

Durumu anlayan hurdacı genç, bulduğu para dolu çantayı kadına teslim etti. Parasının bulduğuna sevinen kadın hurdacı gence ise 200 TL ödül verdi.