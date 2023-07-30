Hürren Sultan'ın büyük başarısı. Listedeki tek Türk

World of Statistics hesabı tüm zamanların en güzel 22 kadın oyuncusunu açıkladı. Sinema tarihinin efsanevi oyuncularının yer aldığı listede tek Türk isim ise Meryem Uzerli oldu.

Hürren Sultan'ın büyük başarısı. Listedeki tek Türk

Meryem Uzerli, istatistik hesabı World of Statistics tarafından yapılan dünyanın en güzel kadınları listesinde yer aldı.

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Tüm dünyadan alınan verilerle ve istatistiksel hesaplarla oluşturulan listenin başında ise ölümsüz isim Grace Kelly var.

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Uzerli listede Marilyn Monroe, Monica Belluci, Angelina Jolie, Charlize Theron, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn gibi dünyaca ünlü oyuncuların arasında yer aldı.

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Oyuncu,‘The most beautiful actress of all time’, yani tüm zamanların en güzel 22 aktristi arasında gösterildi. Listenin yayınlandığı World of Statistics’i sosyal medyada Elon Musk olmak üzere 2 milyondan fazla kişi takip ediyor.

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