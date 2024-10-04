Hürriyet'in derin kulağı Abdülkadir Selvi erken seçim için tarih verdi

Muhalefet tarafından gündeme getirilen erken seçim tartışmalarına AKP’ye yakın gazeteci Abdulkadir Selvi’de katıldı. Selvi, erken seçim beklentisinin olduğunun altını çizerken, “2028’e 6 ay ya da 1 yıl kala erken seçim kararı alınabilir” dedi.

ÖZEL ERKEN SEÇİM İÇİN KASIM 2025'İ İŞARET ETTİ

Emekli ve asgari ücretlinin geçim sorunu ve hayat pahalılığına değinen muhalefet, derin ekonomik krize karşın erken seçim çıkışında bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir programda erken seçim talebini tekrarlayarak, "Bu şartlar altında Erdoğan'ın '5 yılı tamamlayacağım' inadı beyhudedir" dedi. Erken seçim için Kasım 2025'i işaret eden Özel, "Kişisel olarak hiçbir adaylığım, hiçbir hevesim, kendime dair hiçbir talebim yoktur" söyleminde bulundu.

ERDOĞAN: TÜM PLANLARIMIZI 2028’E GÖRE YAPIYORUZ

İktidar tarafında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Muhalefet, böyle sahte gündemlerle kendi içindeki bilek bilek güreşini perdelemeye çalışıyor. Biz iktidar ve ittifak olarak tüm planlarımızı 2028’e göre yapıyoruz” demişti.

SELVİ: 6 AY YA DA 1 YIL KALA ERKEN SEÇİM KARARI ALINABİLİR

Erdoğan, seçim tarihi için kapıyı kapatsa da AKP’ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi, seçim çıkışında bulundu. Selvi, son köşe yazısında ‘Erken seçim olur mu’ sorusuna yanıt verdi. Selvi, “Benim beklentim erken seçim olacağı yönünde. Ama 2028’e 6 ay ya da 1 yıl kala erken seçim kararı alınabilir” ifadelerini kullandı.