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Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın FETÖ davasında flaş gelişme

FETÖ mülkiye yapılanmasına ilişkin yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada beraat etti.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 23:14
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Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın FETÖ davasında flaş gelişme

Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın FETÖ davasında flaş gelişme
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FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın da aralarında sanık olarak bulunduğu davada mahkeme kararını açıkladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıkların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Hüseyin Çapkın, Hüseyin Avni Mutlu ve Necmettin Kalkan’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Mahkeme, sanıklardan Yusuf Yavaşcan’ın ise ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan neticeten 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Davanın Geçmişi

FETÖ mülkiye yapılanması kapsamında yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın hakkında 2018 yılında karar açıklanmıştı. Mahkeme Mutlu’nun 3 yıl 1 ay 15 gün, eski Emniyet Müdürü Çapkın’ın ise 2 yıl 1 ay hapsine karar vermişti. Yargıtay Ceza Dairesi’nin 2021 yılında kararı bozmasının ardından dava yeniden görülmeye başlanmıştı.

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FİKRİ TAKİPÇİ
23.11.2022 00:31
Siyasete atılırlar mı? İzleyelim, görelim. Sırtlarındaki ağır yük kalktı.Sırtlarından ter boşalıp hamamdan çıkmış gibi rahatlamışlardır. Yaşa ki gör. Nerelerden nereye.  
 
Ssa
23.11.2022 00:25
eee fetocu kalmadı nasıl olacak bu örgüt hayalimiydi  
 
Türkoğlu
22.11.2022 23:29
Herkes aklandı... Sadece Kamer Genç aklanmadı.  
 
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