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BTP lideri Hüseyin Baş'tan ikinci tur açıklaması. Canlı yayında kimi destekleyeceklerini açıkladı

Habertürk canlı yayınına katılan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan'ı destekleyip desteklemeyecekleri yönündeki soruyu yanıtladı. Hüseyin Baş " Erdoğan'ın karşısına kim varsa onu destekleriz" dedi…

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 21:10
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Hüseyin Baş canlı yayında ikinci turda kimi destekleyeceklerini açıkladı

BTP lideri Hüseyin Baş'tan ikinci tur açıklaması. Canlı yayında kimi destekleyeceklerini açıkladı
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BTP lideri Hüseyin Baş, Habertürk canlı yayınında sunucu Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

İKİNCİ TURDA KİMİ DESTEKLEYECEK

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan'ı desteklemeyeceklerini belirten Baş, "İkinci tura kalırsa, sosyal medyada diyorlar ya 'tuvalet terliği olsa ona basarım' diye tabir ederler. Erdoğan'ın karşısına kim varsa onu destekleriz." diye konuştu.

Baş, Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu var ise Kılıçdaroğlu'nu; İnce var ise İnce'yi destekleyeceklerini söyledi.

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