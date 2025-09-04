Hüseyin Baş hakim karşısına çıkmıştı! Mahkeme'den flaş karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hüseyin Baş hakim karşısına çıkmıştı! Mahkeme'den flaş karar

BTP lideri Hüseyin Baş, "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartının kaldırılması kararını verirken duruşma 15 Ocak'a ertelendi.

Büyük Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Cumhurbaşkanına hakaret"ten hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Hüseyin Baş'a verilen yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartının kaldırılması kararını verdi.

Duruşma, 15 Ocak 2026'ya ertelendi.

NE OLMUŞTU?

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, partisinin bir etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Baş, ocak ayında, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, Sulh Ceza Hakimliği de Baş hakkında "her hafta pazartesi günü imza yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı" adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hüseyin Baş'ın "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

BTP lideri Hüseyin Baş'a şok dava! İlk kez hakim karşısındaBTP lideri Hüseyin Baş'a şok dava! İlk kez hakim karşısında

Son Haberler
Fatih Karagümrük yeni transferini açıkladı!
Fatih Karagümrük yeni transferini açıkladı!
Kulisler çalkalanıyor: O partiye 10 gün içinde yapılacak dev operasyon sızdı! Ünlü gazeteciden gündem yaratacak sözler
Kulisler çalkalanıyor: O partiye 10 gün içinde yapılacak dev operasyon sızdı! Ünlü gazeteciden gündem yaratacak sözler
Milliler sahaya çıkıyor: İşte Türkiye'nin Gürcistan karnesi!
Milliler sahaya çıkıyor: İşte Türkiye'nin Gürcistan karnesi!
Almanya’da araç kalabalığa daldı: Yaralılar var
Almanya’da araç kalabalığa daldı: Yaralılar var
Bankacılık sektörünün mevduatında yükseliş! 83 milyar liralık artış
Bankacılık sektörünün mevduatında yükseliş! 83 milyar liralık artış