Hüseyin Baş hakim karşısına çıkmıştı! Mahkeme'den flaş karar

Büyük Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Cumhurbaşkanına hakaret"ten hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Hüseyin Baş'a verilen yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartının kaldırılması kararını verdi.

Duruşma, 15 Ocak 2026'ya ertelendi.

NE OLMUŞTU?

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, partisinin bir etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Baş, ocak ayında, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, Sulh Ceza Hakimliği de Baş hakkında "her hafta pazartesi günü imza yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı" adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hüseyin Baş'ın "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

BTP lideri Hüseyin Baş'a şok dava! İlk kez hakim karşısında