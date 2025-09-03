BTP lideri Hüseyin Baş'a şok dava! İlk kez hakim karşısına çıkacak

BTP liderinin Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla hakkında açılan dava İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Çağlayan adliyesindeki dava saat 10.00’da başlayacak. BTP Lideri Hüseyin Baş’a 9 aydır yurtdışı yasağı ve haftalık imza atma tedbiri uygulanıyor.

Dava öncesi BTP sözcüsü Lütfullah Önder'den açıklama geldi.

Önder davaya ilişkin şunları söyledi.

“4 Eylül Perşembe günü yarın Çağlayan adliyesinde 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Baş'ın duruşması var. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla karşı karşıyayız. Yarın duruşmaya girip savunma yapacağız.

“SİYASİ ELEŞTİRİLER SUÇMUŞ GİBİ BİR İDDİANAME OLUŞTURULMUŞ”

Yalnız ilginç bir durumla karşı karşıyayız. 4 sayfalık iddianamede yaklaşık 500 kelime konuşmanın tamamına yer verilmiş ama neyle suçlandığımızı bilmeden savunma yapacağız. Çünkü örneğin Suriye politikasının yanlışları anlatılmış, eleştirilmiş. mühürsüz oyların geçerli sayılması eleştirilmiş, özelleştirme politikaları eleştirilmiş. Bunların her biri cumhurbaşkanına hakaret suçlamasına ilişkin iddianamede suç olarak adeta belirtilmek suretiyle suçlanıyor. Yani somut olarak şu kelimeyle hakaret ettin şeklinde bir suçlamayla karşı karşıya değiliz. Bütün bu siyasi eleştiriler suçmuş gibi bir iddianame oluşturulmuş ve yarın bu eleştirilerimizin haklılığını anlatarak bir savunma yapmak durumunda kalacağız. Hukuksuz bir durumla karşı karşıyayız çünkü CMK 170 çok açık.

“SİYASAL İKTİDARI ELEŞTİRMEK SUÇ HALİNE GELDİ”

Eğer bunlar suç değilse neden iddianamede bunlara yer veriyorsunuz? Yok değil suçsa o zaman Türkiye'de siyaset yapmak, siyasal iktidarı eleştirmek suç haline geldi. Bunun fotoğrafıyla yarın karşı karşıya kalacağız.

“GENEL BAŞKANIMIZIN KONUŞMASINDA HUKUK DIŞINDA HİÇBİR TANE KELİME YOK”

Biz haklıyız. Getirdiğimiz eleştiriler de haklı. Genel Başkanımızın konuşmasında hukuk dışında hiçbir tane kelime yok. Hakaretamiz bir kelime, bir cümle yok. Biz yarın bu duruşumuzu, ortaya koymak adına orada olacağız.

“DOĞRULARI ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Eğer konuşmamamız isteniyorsa kusura bakmasınlar. Bizler konuşmaya, doğruları anlatmaya, yanlış gördüklerimizi anlatıp milleti uyarmaya, siyasal iktidarı uyarmaya devam edeceğiz. Ülkemize, vatanımıza, milletimize bu anlamda sahip çıkmaya devam edeceğiz.”