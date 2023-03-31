BTP Lideri, İYİ Parti'ye yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Demokrasinin konuştuğu yerde silahlara susmak düşer

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı binasına bu sabah kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda binaya iki mermi isabet ederken ölen ya da yaralanan olmadı.

Siyaset dünyasından saldırıya ilişkin çok sayıda kınama açıklaması yapıldı. Liderler düzeyinde bir kınama da Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan geldi.

BTP Lideri Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınadığını açıkladı.

Hüseyin Baş'ın, saldırıya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Demokrasinin konuştuğu yerde silahlara susmak düşer. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, İYİ Parti’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Seçim yaklaşırken ülkemizin bu tür karanlık bir ortama sokulmasına müsaade etmemeliyiz."