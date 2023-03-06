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Hüseyin Baş: Kabinede seçimin nasıl ertelenebileceği konuşuluyor

Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş, “Muhtemelen şu dakikalarda Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında seçimin nasıl ertelenebileceği konuşuluyor. Korkunun ecele faydası yok…” dedi

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 17:57
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Hüseyin Baş: Kabinede seçimin nasıl ertelenebileceği konuşuluyor

Hüseyin Baş: Kabinede seçimin nasıl ertelenebileceği konuşuluyor
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Altılı Masa'nın Ankara'daki görüşme trafiğinin ardından Millet İttifakı toplantısı altı liderin katılımıyla Saadet Partisi Genel Merkezi'nde başladı. Ağır suçlamalarla Altılı Masa'dan ayrılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından yeniden Altılı Masa'ya döndü. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı önerisini gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu ve Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi önünde sloganlarla karşılandı.

“KABİNE TOPLANTISINDA SEÇİMİN NASIL ERTELENEBİLECEĞİ KONUŞULUYOR”

Millet İttifakı'nın bir araya geldiği aday belirleme toplantısı sürerken Saadet Partisi Genel Merkezi önünde büyük bir kalabalık heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Parti önünde bekleyen kalabalık sık sık sloganlar atıyor.

Toplantı devam ederken Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Hüseyin Baş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Muhtemelen şu dakikalarda Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında seçimin nasıl ertelenebileceği konuşuluyor. Korkunun ecele faydası yok…”

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