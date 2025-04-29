Hüseyin Baş, Ümit Özdağ'ın duruşmasını takip etti

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davayı takip etti. Baş, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Belli zamanlarda AK Parti Genel Başkanı olan ama bazı zamanlarda Cumhurbaşkanı olan kişinin her halükarda Cumhurbaşkanı olarak değerlendirilmesi gibi bir şey ortaya koydular. Kavramsal bu ihtilafın bir an önce Türkiye'de adaletle ve demokrasiyle çözülmesini talep ediyoruz” dedi.

Ümit Özdağ’ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davayı takip eden Baş, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Sayın Özdağ hakikaten ders niteliğinde, 1,5 saate yakın hem tarihi gerçeklikleri ortaya koyan hem de bugüne ışık tutan çok güzel bir savunma yaptı. Olayları delilleriyle ortaya koydu ve bir suç işlemediğini ortaya koymuş oldu. Duruşmanın sonunda bir erteleme kararı çıktı.

Sayın Cumhurbaşkanının avukatlarının, Sayın Cumhurbaşkanının kusursuz bir sorumsuzluğu olduğu şeklinde yaklaşımları mevcut. Ne yaparsa, ne söylerse hiçbir sorumluluğu olmayan, hiçbir yanlış yapma ihtimali olmayan, her şeyden arındırılmış bir kimlik olarak bir makam ortaya koyuyorlar.

Belli zamanlarda AK Parti Genel Başkanı olan ama bazı zamanlarda Cumhurbaşkanı olan kişinin her halükarda Cumhurbaşkanı olarak değerlendirilmesi gibi bir şey ortaya koydular. Burada bir hukuk ihtilafı var aslında; yani olayla ilgili bir ihtilaf yok, hukuki ve kavramsal bir ihtilaf var. Kavramsal bu ihtilafın bir an önce Türkiye'de adaletle ve demokrasiyle çözülmesini talep ediyoruz. Ümit Hoca'nın da inşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz.”