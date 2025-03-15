Hüseyin Baş'tan çok konuşulacak açıklama! Çılgına döndü

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Yargılanmak istiyorum ama yargılanamıyorum. İki imza atılacak ve yargılanacağım diye dokuz tane imza attım. Bu işte bir terslik yok mu” dedi.

Geçtiğimiz Ocak ayında, gerçekleştirdiği bir konuşma sebebiyle cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Hüseyin Baş hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti.

"YARGILANMAK İSTİYORUM AMA YARGILANAMIYORUM"

Baş, sosyal medya üzerinden yaşanan olaya itiraz etti.

Baş, X platformundan yaptığı paylaşımda, "İki aydır Adalet Bakanlığının kovuşturma izni vermesini ve iddianamenin hazırlanıp yargılanmayı bekliyorum. Yargılanmak istiyorum ama yargılanamıyorum. 2 imza atılacak ve yargılanacağım diye dokuz tane imza attım. Bu işte bir terslik yok mu?” dedi.

2 aydır Adalet Bakanlığının kovuşturma izni vermesini ve iddianamenin hazırlanıp yargılanmayı bekliyorum. Yargılanmak istiyorum ama yargılanamıyorum.



2 imza atılacak ve yargılanacağım diye 9 tane imza attım.



Bu işte bir terslik yok mu? — Hüseyin Baş (@huseyinbas_BTP) March 14, 2025

HÜSEYİN BAŞ NE DEMİŞTİ?

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Trabzon'da; "Suriye'ye demokrasi getireceklermiş. Oğlum sen önce kendi ülkene getir demokrasiyi. Dokuz tane genç İsrail'le ticaret yapıyorsun diye seni protesto etti diye tutukladın. Sen demokrasiyi önce kendi ülkene getir" ifadesini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Baş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.