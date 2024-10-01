Hüseyin Baş’tan Erdoğan ve AKP’ye sert eleştiri: ‘İsrail'in önünü açan...’

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş partisinin Ankara Altındağ ilçe kongresinde konuştu. Baş, Lübnan’da İsrail tarafından yapılan saldırılara ilişkin konuştu. Baş, saldırılara ilişkin, 10 sene önce başladı bu hikaye, bu hükümetle başladı. Bugün Ortadoğu’da İsrail'in önünü açan AK Parti hükümetidir. ifadeleri ile iktidarı eleştirdi.

“ANKARA TEHDİT ALTINDA”

Bayram Güzel’in BTP ilçe başkanı seçildiği kongrede konuşan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Ortadoğu üzerine değerlendirmelerde bulundu. Hüseyin Baş, Lübnan'da yaşananlardan sonra Ankara’nın da tehdit altında olduğunu söyledi. Baş, “Dünyanın herhangi bir yerinde Müslüman olmayan 100 kişi ölse dünyayı ayağa kaldıranlar, 100 bini aşkın Müslüman bir yıl içinde katledildi hiç kimsenin gıkı çıkmıyor” ifadelerini kullandı.

“SÖZÜM ONA MÜSLÜMANLAR”

‘İsrail vahşetinin karşısında şimdi kim duracak?’ diyen Baş, “Bakın kına yakanlar var. Lübnan'a taziye mesajı yayınlarken Hizbullah'tan bahsetmekten imtina eden, Hasan Nasrallah'ın adını ağzına alamayanlar var. Onlara şunu soruyorum; şimdi bu İsrail'le sen mi savaşacaksın?” dedi. Nedeni açıklayan Baş, “Yeşile boyanmış bir kağıt yüzünden. Yeşile boyanmış bir kağıt yüzünden yüzbinlerin ölmesine müsaade eden sözüm ona Müslüman liderler ortalıkta geziyor. Sözüm ona Müslüman bunlar! Milyonlar öldürülüyor, insanlar vahşetle yok ediliyor, bunlar ‘Müslümanın’ diye geziyor cebini doldurmak için, saraylarındaki şatafatı sürdürmek için” şeklinde konuştu.

“ORTADOĞU’DA AMERİKA'NIN MAŞALIĞINDAN BAŞKA HİÇBİR ŞEY YAPMADIN”

Yıllardır bu durumu anlattıklarını söyleyen Baş, kulak tıkayan hükümet yetkililerinin ‘İsrail Türkiye İçin bir tehdit’ şeklinde söylemlerini sert dille eleştirdi. Baş, “Sen buna Türkiye için tehdit diyemezsin. Lübnan'da İsrail'in en büyük korkusu olan Hizbullah'ın yanında savaşan Suriye'yi sen karıştırdın, Lübnan'ı yalnızlaştırdın ve İsrail'in önünü açtın. Sen bana İsrail'den şikayet edemezsin. Sen Irak'ın karışmasına sebep oldun. Filistin davası diyorsun, o davaya en büyük zararı verdin. Sen bana İsrail'den şikayet edemezsin. Sen Libya'yı bitirdin, sen Suriye'yi bitirdin, Irak'ı bitirdin. Ortadoğu’da Amerika'nın maşalığından başka hiçbir şey yapmadın, bana İsrail'den şikayet edemezsin. İsrail'den şikayet edecek adam önce samimi olacak” dedi.

“ORTADOĞU’DA İSRAİL'İN ÖNÜNÜ AÇAN AK PARTİ HÜKÜMETİDİR”

Ortadoğu’daki krizin nedenini de açıklayan Baş, şu ifadeleri kullandı;

“Bakın bu ülkede Lübnan Hizbullah’ı saygı duyulan bir örgüttü 2011'li yıllara kadar. Bu hükümetin yetkilileri çıktı ‘Hizbüşşeytan’ dedi. Niye biliyor musunuz? Suriye'de IŞİD güçlerine karşı Hizbullah savaştığı için. Esad'ın yanında olup IŞİD güçleriyle savaştı Hizbullah. Bunlar, ‘Bu Esad'ın yanında savaştı, bunlar Hizbüşşeytan’ dediler. 10 sene önce başladı bu hikaye, bu hükümetle başladı. Bugün Ortadoğu’da İsrail'in önünü açan AK Parti hükümetidir. Bu hükümet adam gibi hareket etseydi bugün İsrail yerinden kıpırdayamazdı. Sen Kürecik Radar Üssünden İsrail'e bilgi sağlayıp İsrail'i şikayet edemezsin.”

Son sözünü ise Baş, Erdoğan'a bir soru ile noktaladı. Baş, ‘Türkiye Ortadoğu’da, dış politikada Amerika'nın hangi isteğini bugüne kadar yerine getirmedi?’ sorusunu ileterek, “Sadece bu soruyla Sayın Erdoğan'ı baş başa bırakıyorum, umarım cevap verir. ABD’nin çıkarına gelmeyen bir hareketini söylesin, biz de mutlu olalım, yüreğimize su serpilmiş olsun” ifadelerini kullandı.