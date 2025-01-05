Hüseyin Baş’tan Erdoğan’a sert cevap! Hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulmuştu…

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Baş, dün katıldığı bir il kongresinde yurt dışı çıkış yasağına ilişkin, “Ben sizden kaçacak adam mıyım? Hiç kimseden korkumuz yok.” dedi.

BAŞ: HİÇ KİMSEDEN KORKUMUZ YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçundan yargılanan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, imza atma adli kontrol hükümleri uygulanıp, serbest bırakıldı. Hüseyin Baş, dünkü Aksaray İl Kongresi’nde bir konuşma gerçekleştirdi. Baş ise adli kontrol kararını sert bir şekilde eleştirdi. Baş, “Eğer benim konuştuklarım suç ise bu suçu şu anda ülkede 85 milyon insan her gün işliyor. Siz o kelimelere takılmıyorsunuz, siz bizim yaptığımız muhalefete takılıyorsunuz. Ben sizden kaçacak adam mıyım? Hiç kimseden korkumuz yok.” dedi.

Baş, ‘Demokrasi istedik, cevabını aldık.’ sözleriyle konuşmasına şu şekilde devam etti;

“Cumhurbaşkanı AKP kongresine gidiyor, AKP Genel Başkanı gibi konuşuyor. Tüm yetkiler onda toplanıyor, sorumluluk ise Cumhurbaşkanında toplanıyor. Siz bir iktidar faaliyetini eleştirdiğinizde ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ettiniz’ diyorlar. Eğer ona karşı bir hakarette bulunuyorsanız, devlete karşı bir suç işliyor oluyormuş.”

NE OLMUŞTU?

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Aralık'ta partisinin bir toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hitabı ve sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan resen soruşturma kapsamında ifade vermişti.

Hüseyin Baş, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki işlemleri tamamlanan Baş, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.

Hüseyin Baş, yargılanmasına neden olan sözlerinde, “Suriye'ye demokrasi getireceklermiş. Oğlum sen önce kendi ülkene getir demokrasiyi. Dokuz tane genç İsrail'le ticaret yapıyorsun diye seni protesto etti diye tutukladın. Sen demokrasiyi önce kendi ülkene getir," ifadelerini kullanmıştı.