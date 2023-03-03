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Hüseyin Baş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nın 'sofrayı genişletiyoruz' vurgulu videosuna yanıt veren BTP lideri Hüseyin Baş, "Sofra genişlemiyor arkadaşlar ben daha önce denedim, boşuna beklemeyin" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 20:28
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Hüseyin Baş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt

Hüseyin Baş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından  CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nın 'sofrayı genişletiyoruz' vurgulu videosuna yanıt veren Baş, "Sofra genişlemiyor arkadaşlar ben daha önce denedim, boşuna beklemeyin" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU 'SOFRA' DEMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'aday' konulu çıkışına yanıt olarak paylaştığı videoda "Sofrayı büyütmeliyiz" mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu şöyle konuşmuştu:

"Biz bu yola çıkarken hep Halil İbrahim sofrasından bahsettik. Çünkü 'bu sofraya bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir' dedim. 'Yoksa bu ülke iflah olmaz' dedim. Türkiye'nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amaç sadece ceberut sarayı göndermek ya da değiştirmek değildi. Amaç aynı zamanda yeni güzel bir Türkiye oluşturmaktı. Bu sofraya 'o oturmasın bu oturmasın' diyerek sofrayı toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye'yi 20 senedir yaşıyoruz zaten." 

BTP'NİN GEÇMİŞTEKİ ALTILI MASA'YA GİRME İSTEĞİ

BTP lideri Baş, Ekim 2022'de katıldığı bir canlı yayında "Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor. Bunu Millet İttifakı, altılı masa üyeleri değerlendirsinler" demişti. Baş daha sonra İYİ Parti lideri Akşener'le görüşmüş, CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "Masa'daki diğer liderler değerlendirsin" demişti. Yapılan istişareler sonucunda Baş'ın partisi Altılı Masa'ya dahil edilmemişti.

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