Hüseyin Yücel "Beşiktaş'ın tek kuruşunu kim zarara uğrattıysa..."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Keny Arroyo ve Elan Ricardo için yapılan imza töreninde sponsorluklar için konuşmuş ve "Seçim zamanı Sayın Yücel’in açıkladığı tüm sponsor adayı firmaları da tek tek aradık. Malesef bazılarının ticari kayıtları dahi yok. Kalanların ya hiçbiri yanaşmıyor ya da birçoğunun konudan haberi yok." demişti.

HÜSEYİN YÜCEL'DEN YANIT GELDİ

Adalı'nın bu açıklamalarının ardından Beşiktaş eski 2. Başkanı Hüseyin Yücel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yücel "Sayın Serdal Adalı bugünkü basın toplantısında seçimden önce sponsorluk için söz aldığımız markaların konudan haberdar olmadığını iddia etmiştir.

Söz konusu markaların temsilcileri Gelir Ekosistemimizi açıkladığımız lansmana bizzat teşrif ederek iyi niyet sözleşmesi imzalamışlardır.

Beşiktaşımızın kıymetli genel kurul üyelerinin teveccühünü alan Sayın Başkan'ın görevini 3.5 sene sürdürmesi gerektiğine olan inancım devam etmektedir.

Ayrıca, Beşiktaş'ın tek kuruşunu kim zarara uğrattıysa onun en büyük düşmanı benim. Sayın Adalı'nın tüm bu süreçlerde yanındayım ve destekçisiyim.

Kamuoyunun bilgisine sunarım."