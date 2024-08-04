Hüseyin Yücel transferi açıkladı

Kaynak: AA
Hüseyin Yücel transferi açıkladı

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Galatasaray'ı 5-0 yendikleri Turkcell Süper Kupa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yücel şunları söyledi:

"Oyuncularımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Olimpiyat Stadı'nı resmen İnönü'ye çevirdiler. Ev sahibi gibi oynadık. Beşiktaş, özlenen günlerine kavuşmaya başladı. Bu daha başlangıç. Türkiye Kupası ile çok güzel başladık. Şimdi Süper Kupa'yla da bunu taçlandırdık.

Immobile, maçın adamı oldu. Rafa Silva da katkı sağladı. 'Nokta atışı transferler yapacağız' demiştik. Gayet güzel transferler yaptık. Mustafa Hekimoğlu da mükemmel. İkinci Semih olma yolunda."

Yücel, hangi bölgeye transfer yapacaklarını da şöyle açıkladı:

"Defans hattındaki eksiklerimizi biliyoruz. Sosyal medyadan çok yazıyorlar. Muhakkak oralara takviye gelecek."

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